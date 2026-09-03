В «Баскет-Холле» прошла церемония памяти Арона Семернинова

В краснодарском «Баскет-Холле» прошла церемония памяти 14-летнего воспитанника академии «Локомотива-Кубань» Арона Семернинова, трагически ушедшего из жизни 25 августа. Попрощаться с юным баскетболистом пришли его друзья и товарищи по команде из «Локо-2011» и «Локо-2012», тренеры, сотрудники академии, представители ПБК «Локомотив-Кубань» и болельщики.

Фото: Пресс-служба «Локомотива-Кубань»

Фото: Пресс-служба «Локомотива-Кубань»

«Арон был настоящим светом. Он всегда будет частью нашей большой Локосемьи, а тепло его улыбки мы сохраним в своих сердцах», — подписала фотографии пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба «Локомотива-Кубань»

Фото: Пресс-служба «Локомотива-Кубань»

Трагедия произошла 25 августа во время тренировки. По данным СМИ, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Арон был сыном главного тренера «Химок» Романа Семернинова, бронзовым призёром первенства России в составе команды до 14 лет и самым ценным игроком первенства Краснодарского края.