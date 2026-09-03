Чарания: Амен Томпсон договорился с «Хьюстоном» о пятилетнем продлении на $ 200 млн

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» американец Амен Томпсон договорился о пятилетнем продлении контракта, сообщает журналист Шэмс Чарания.

«Игрок «Хьюстон Рокетс» Амен Томпсон договорился с клубом о пятилетнем контракте для новичка на сумму $ 208 млн. Новое соглашение включает 10-процентный бонус в случае обмена», — написал Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Амену Томпсону 23 года. Американец был выбран на драфте 2023 года под четвёртым номером. В минувшем сезоне его средняя результативность составила 18,3 очка, 5,3 передачи и 1,5 перехвата за матч.