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Чарания: Амен Томпсон договорился с «Хьюстоном» о пятилетнем продлении на $ 200 млн

Чарания: Амен Томпсон договорился с «Хьюстоном» о пятилетнем продлении на $ 200 млн
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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» американец Амен Томпсон договорился о пятилетнем продлении контракта, сообщает журналист Шэмс Чарания.

«Игрок «Хьюстон Рокетс» Амен Томпсон договорился с клубом о пятилетнем контракте для новичка на сумму $ 208 млн. Новое соглашение включает 10-процентный бонус в случае обмена», — написал Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Амену Томпсону 23 года. Американец был выбран на драфте 2023 года под четвёртым номером. В минувшем сезоне его средняя результативность составила 18,3 очка, 5,3 передачи и 1,5 перехвата за матч.

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Источник: только один игрок «Хьюстона» считается практически неприкосновенным