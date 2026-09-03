Энтони Эдвардс сыграл ключевую роль в переходе Куминги в «Миннесоту» — The Athletic

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс сыграл ключевую роль в переходе конголезца Жонатана Куминги в команду, сообщает издание The Athletic.

По информации ресурса, Эдвардс лично связался с Кумингой, чтобы убедить его перейти в «Миннесоту», и пообещал, что тот получит больше свободы действий по сравнению с «Голден Стэйт Уорриорз», где он выступал до этого.

Ранее Куминга объяснил, почему выбрал «Миннесоту Тимбервулвз», а не «Лос-Анджелес Лейкерс».

Звёздный американский игрок НБА Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером: