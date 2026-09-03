Перкинс: подписание Кавая Леонарда в «Клипперс» — одно из худших в истории НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик Кендрик Перкинс раскритиковал выступление американского форварда Кавая Леонарда за «Лос-Анджелес Клипперс».

«Кавай Ленард — это, вероятно, одно из худших подписаний в истории НБА. С тех пор как он надел форму «Клипперс», для организации это была сплошная катастрофа», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

Каваю Леонарду 35 лет. Американец дебютировал в НБА в 2011 году, будучи выбранным на драфте под 15-м номером «Индианой Пэйсерс». Дважды становился чемпионом (2014, 2019) и дважды признавался лучшим игроком финала НБА (2014, 2019).