Уиндхорст — о штрафе «Клипперс» на $ 30 млн: я знаком с владельцем, и он в ярости

Обозреватель Брайан Уиндорст высказался о штрафе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 30 млн за превышение потолка зарплат в отношении американского форварда Кавая Леонарда.

«Я немного знаком со Стивом Балмером [владельцем «Клипперс»]. Понимаю, каково это, когда у вас $ 150 млрд и вы в ярости. А он в ярости. Вы не сможете дать ему совет и не сможете поговорить с ним. Я буду в шоке, если его адвокаты не посоветуют ему пойти на сделку. Потому что он должен это сделать», — сказал Уиндхорст в эфире программы Get Up ESPN.

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