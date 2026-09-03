Инсайдер: «Клипперс» и «Рэпторс» настроены завершить сделку по Каваю Леонарду

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто Рэпторс» настроены завершить сделку по переходу американского форварда Кавая Леонарда, сообщает журналист Шэмс Чарания.

«Если говорить об обмене, то обе стороны, «Клипперс» и «Торонто», ведут себя так, как будто сделка состоится. Должна произойти череда событий, но запрос на обмен будет, по согласованию с НБА. Обе стороны уже провели переговоры в среду вечером, и они настроены двигаться дальше по сделке Кавая Леонарда с «Торонто», — сказал Чарания в эфире ESPN.

Напомним, контракт Леонарда с «Клипперс» рассчитан до конца сезона-2026/2027.