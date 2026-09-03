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Донован Митчелл признался, что пил алкоголь за день до матча, в котором набрал 71 очко

Донован Митчелл признался, что пил алкоголь за день до матча, в котором набрал 71 очко
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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» американец Донован Митчелл признался, что за день до матча регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» в январе 2023 года, в котором набрал рекордное в карьере 71 очко, он был на вечеринке.

«Мы встретили Новый год в Кливленде, а уже на следующий день вышли на матч. И вот что я скажу – за свою карьеру я ни разу не пил перед игрой. Но это был Новый год. Поэтому вечером перед встречей я выпил. Никогда раньше такого не делал и с тех пор не повторял. Поэтому я говорю людям, что возможно, именно это и позволило мне провести тот матч», — сказал Митчелл в подкасте Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady.

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