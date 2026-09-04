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Уиггинс — о переходе Клэя Томпсона в «Майами»: мы можем сделать нечто особенное

Уиггинс — о переходе Клэя Томпсона в «Майами»: мы можем сделать нечто особенное
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» канадец Эндрю Уиггинс высказался о переходе в команду четырёхкратного чемпиона американского защитника Клэя Томпсона.

«Клэй один из самых конкурентоспособных баскетболистов, с которыми я играл. Будет здорово вновь оказаться с ним в одной команде. Он и вправду особенный игрок.

Клэй привнесёт чемпионский менталитет, поэтому я чувствую, что в следующем сезоне мы можем сделать нечто особенное. Он может сыграть большую роль в достижении наших целей», – приводит слова Уиггинса пресс-служба НБА.

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