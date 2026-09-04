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«У нас есть документы». Журналист — о роли Леонарда в схеме с контрактом на $ 28 млн

«У нас есть документы». Журналист — о роли Леонарда в схеме с контрактом на $ 28 млн
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Журналист-расследователь Пабло Торре заявил, что лёгкий форвард Кавай Леонард был полностью в курсе ситуации с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я вообще сторонник того, чтобы относиться ко взрослым как ко взрослым. Каваю Леонарду 35 лет, и у нас есть документы — контракт с Aspiration, на $ 28 млн, на котором стоит его подпись. У нас есть движение денег. У нас, кстати, есть и сам Кавай в отчёте НБА, что особенно важно. Это не Деннис Робертсон. В отчёте фигурирует именно мистер Леонард, который просил Aspiration изменить схему выплат. Сначала они сказали: «Мы будем платить тебе по $ 7 млн в год акциями и по $ 5 млн в год зарплатой», — заявил Торре в интервью Стивену Эй Смиту в X.

Подпись Кавая Леонарда

Подпись Кавая Леонарда

Фото: Из личного архива Пабло Торре

Расследование, начатое НБА, длилось 11 месяцев и завершилось 2 сентября 2026 года беспрецедентно жёстким вердиктом. «Клипперс» оштрафованы на $ 30 млн и лишены пяти выборов в первом раунде драфта — в 2029, 2030, 2031, 2032 и 2033 годах. Это означает, что до 2035 года клуб не сможет проводить обмены с участием своих первых пиков, поскольку эти выборы попросту нельзя передать.

Владелец клуба Стив Баллмер, в свою очередь, отстранён от любой деятельности, связанной с лигой, на один год, президент баскетбольных операций Лоуренс Фрэнк дисквалифицирован на шесть месяцев, а президент по коммерческим операциям Джиллиан Цукер — на год.

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