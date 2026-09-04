«Вы видели, что он творит?» Делонте Уэст восхитился игрой Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА Делонте Уэст поделился мнением о величии форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса, отметив его доминирование, умение читать игру и постоянно создавать яркие моменты.

«Даже спустя 20 лет видно, насколько он доминирует. Люди часто слишком забывчивы: зацикливаются на каком-то одном эпизоде и просто игнорируют всё, что этот человек сделал за последние 20 лет. Нужно понимать, что почти каждый раз, когда он касается мяча — будь то аллей-уп или обычная передача, — он всегда знает, как занять правильную позицию, чтобы ты мог отдать ему мяч, даже если пас неидеален. Он по-прежнему умеет находить нужные точки на площадке. И надо понимать: защита ведь тоже существует. Игроки обороны не говорят: «Эй, мы целую неделю будем готовиться, чтобы сдерживать всех остальных».

За исключением Коби Брайанта, за исключением Леброна Джеймса, вся защитная система была выстроена именно вокруг него. Единственная задача игроков, которые его опекали, — не дать ему даже коснуться мяча. Вы видели, что он творит? Он может выдать 10-20 таких невероятных проходов за игру. Один такой момент у него может быть зрелищнее, чем лучшие хайлайты всей карьеры некоторых игроков, а он дела