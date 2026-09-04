Экс-игрок НБА рассказал, как Леброн Джеймс позвал его в «Кливленд» прямо во время матча

Бывший игрок НБА Делонте Уэст рассказал забавную историю о том, как Леброн Джеймс прямо во время матча фактически позвал его в «Кливленд Кавальерс» — и вскоре после этого Уэст действительно оказался в команде.

«Мы играли с «Кавальерс» дома, в Сиэтле, и у меня тогда вообще всё летело. Помню, мы стояли на линии штрафного, и Джеймс говорит мне: «Чувак, я слежу за тобой ещё со времён колледжа. Помнишь, как я приезжал в Филадельфию смотреть твою игру?» Я такой: «Да, конечно». А он продолжает: «Слушай, не хочешь прийти играть за «Кавальерс»?

Я подумал: ну, это, наверное, такой ветеранский трёп. Иногда так бывает. Ты новичок, тебе впервые играть против Джордана, ты не спишь три ночи подряд от одного только волнения, думаешь: «Сейчас я покажу всему миру, кто я такой». Потом начинается вбрасывание, ты стоишь рядом с Джорданом, весь на адреналине, и думаешь: «Я сейчас его проучу». А он включает старого хитреца и такой: «Как дела, малыш?» Называет тебя по полному имени: «Как дела, Делонте Уэст? Я слежу за тобой ещё со второго курса. Ты лучший игрок со времён изобретения нарезанного хлеба». Ты просто стоишь ошарашенный: «О боже». А он потом кладёт тебе 40 очков за первые пять минут. И ты