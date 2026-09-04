«Люди не понимают». Делонте Уэст объяснил, почему с Леброном Джеймсом так тяжело играть

Бывший игрок НБА Делонте Уэст объяснил, почему играть с форвардом «Филадельфии Сиксерс» Леброном Джеймсом так сложно и почему его передачи часто недооценивают.

«Он никогда не будет делать что-то не в своей манере. Он не перестанет отдавать тебе мяч только потому, что ты сегодня не попал в кольцо, — он знает, как ты играешь. Ты же понимаешь: Стив Керр может забить этот бросок, и да, Джордан мог бы завершить эпизод сам, но он отдал передачу — это был лучший вариант. Вот так мы и играем, это наша команда. Вот Лука [Дончич] в углу, вот Кайри Ирвинг там. Парень попадает издали с невероятным процентом — 8 из 10. Его партнёр открыт, на Джеймсе висят двое, ещё один здоровяк рядом, и вся площадка будто сжата, как в ситуации один против пяти.

И что важнее — чтобы Джеймс в такой момент полез сам и потом все сказали: «Чувак, надо было бросать самому?» Если ты понимаешь баскетбол, ты скажешь: «Чёрт, вот это командная игра, вот это движение мяча, вот это шикарная хоккейная передача».

На таком уровне, когда смотришь на него даже в его возрасте, ты думаешь: «Боже, как же это сложно. Какая же красивая передача». И речь ведь не только об