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Джейлен Брансон объяснил стратегию «Нью-Йорка» по нейтрализации Вембаньямы в финале НБА

Джейлен Брансон объяснил стратегию «Нью-Йорка» по нейтрализации Вембаньямы в финале НБА
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», рассказал, какая в команде была стратегия насчёт нейтрализации 22-летнего лидера «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы в рамках финальной серии НБА.

«Скажу так: играя против него, ты постоянно должен знать, где он находится. И когда Вемби на подстраховке, а именно этого они в первую очередь и добиваются — ставят его на подстраховку, и он способен накрывать броски.

Все как бы вращаются вокруг него. Поэтому, когда удаётся вовлечь его в активные действия, если мы обходим их защитников, то внезапно они оказываются в ротации. Мы как бы пытались находить способы ставить его в неудобные положения», — приводит слова Брансона портал Basketball Network.

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