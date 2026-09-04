Сын Леброна — о перестановках в «Лейкерс»: у меня более громкий голос, это безумие

21-летний защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс признался, что чувствует себя необычно, став одним из самых опытных игроков команды после масштабных изменений в межсезонье.

«Это безумие. У меня сейчас более громкий голос в раздевалке, и это кажется странным», — сказал Бронни в спортивном радиошоу Mason & Ireland на ESPN LA.

В межсезонье-2026 «Лейкерс» покинул Леброн Джеймс, подписавший контракт с «Филадельфией Севенти Сиксерс». Команду пополнили Уокер Кесслер, Александр Мамукелашвили, Квентин Граймс, Коллин Секстон, Кевон Луни и другие новички. Лидером команды остаётся Лука Дончич.

Бронни и Далтон Кнехт стали третьими по длительности пребывания в команде после Остина Ривза (с 2021 года) и Джарреда Вандербилта (с 2023 года). В прошлом сезоне Бронни набирал в среднем 2,9 очка, 1,2 передачи и 0,5 подбора за 8,9 минуты на площадке.