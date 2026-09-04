15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Украинская баскетболистка, покинувшая команду после прихода россиянки, сделала заявление

Украинская баскетболистка, покинувшая команду после прихода россиянки, сделала заявление
Комментарии

Украинская центровая Екатерина Коваль выступила с заявлением относительно своего недавнего решения покинуть команду Университета штата Луизиана (LSU). Этот шаг она сделала менее чем через две недели после того, как состав пополнила 17-летняя россиянка Анна Минаева.

Главный тренер LSU Ким Малки сообщала, что Коваль ушла из команды по «личным причинам».

«Мой отец служит в украинской армии и испытывает огромную гордость…. Время, когда произошла эта ситуация, и то, насколько глубоко она повлияла на меня, мою семью и близких нам людей, продолжающих жить в таких условиях [на Украине], в конечном итоге заставили меня задуматься о том, действительно ли LSU остаётся подходящим для меня местом. Я должна оставаться верной себе, своим ценностям и своей стране», — написала Коваль на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме