Украинская баскетболистка, покинувшая команду после прихода россиянки, сделала заявление

Украинская центровая Екатерина Коваль выступила с заявлением относительно своего недавнего решения покинуть команду Университета штата Луизиана (LSU). Этот шаг она сделала менее чем через две недели после того, как состав пополнила 17-летняя россиянка Анна Минаева.

Главный тренер LSU Ким Малки сообщала, что Коваль ушла из команды по «личным причинам».

«Мой отец служит в украинской армии и испытывает огромную гордость…. Время, когда произошла эта ситуация, и то, насколько глубоко она повлияла на меня, мою семью и близких нам людей, продолжающих жить в таких условиях [на Украине], в конечном итоге заставили меня задуматься о том, действительно ли LSU остаётся подходящим для меня местом. Я должна оставаться верной себе, своим ценностям и своей стране», — написала Коваль на своей странице в социальных сетях.