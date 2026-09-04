Украинка, покинувшая команду в США после прихода россиянки, рискует остаться без клуба
Украинская баскетболистка Екатерина Коваль, покинувшая Университет штата Луизиана (LSU) после решения клуба подписать россиянку Анну Минаеву, может пропустить предстоящий сезон.
Коваль не вошла в трансферный портал NCAA до его закрытия, поскольку изначально планировала продолжить выступать за LSU. Теперь баскетболистка надеется получить разрешение NCAA на переход в другую команду и выступление в сезоне-2026/2027.
«Надеюсь, NCAA примет во внимание обстоятельства моей ситуации и поймёт серьёзность и глубину этого вопроса. Больше всего я надеюсь, что мне дадут возможность выступать за другой университет в предстоящем сезоне-2026/2027», — написала Коваль на своей странице в социальных сетях.