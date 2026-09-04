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Украинка, покинувшая команду в США после прихода россиянки, рискует остаться без клуба

Украинка, покинувшая команду в США после прихода россиянки, рискует остаться без клуба
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Украинская баскетболистка Екатерина Коваль, покинувшая Университет штата Луизиана (LSU) после решения клуба подписать россиянку Анну Минаеву, может пропустить предстоящий сезон.

Коваль не вошла в трансферный портал NCAA до его закрытия, поскольку изначально планировала продолжить выступать за LSU. Теперь баскетболистка надеется получить разрешение NCAA на переход в другую команду и выступление в сезоне-2026/2027.

«Надеюсь, NCAA примет во внимание обстоятельства моей ситуации и поймёт серьёзность и глубину этого вопроса. Больше всего я надеюсь, что мне дадут возможность выступать за другой университет в предстоящем сезоне-2026/2027», — написала Коваль на своей странице в социальных сетях.

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