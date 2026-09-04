«Мечтаю о том, что бы я сделал с этими деньгами». Дюрант — о желании иметь $ 100 млрд

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», рассказал, что желает добиться состояния в $ 100 млрд.

«Хотел бы я иметь миллиард долларов. Хочу иметь сотню миллиардов. Мне кажется, я мечтаю о том, что бы я сделал с этими деньгами. Просто бы строил стадионы и всякую хрень. Не знаю, чувак. Сейчас мне типа легко такое говорить. Мы хотим владеть командами. Мы просто хотим делать всё. Я хочу быть экосистемой, полной всякой хрени», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.