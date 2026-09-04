15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мечтаю о том, что бы я сделал с этими деньгами». Дюрант — о желании иметь $ 100 млрд

«Мечтаю о том, что бы я сделал с этими деньгами». Дюрант — о желании иметь $ 100 млрд
Комментарии

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», рассказал, что желает добиться состояния в $ 100 млрд.

«Хотел бы я иметь миллиард долларов. Хочу иметь сотню миллиардов. Мне кажется, я мечтаю о том, что бы я сделал с этими деньгами. Просто бы строил стадионы и всякую хрень. Не знаю, чувак. Сейчас мне типа легко такое говорить. Мы хотим владеть командами. Мы просто хотим делать всё. Я хочу быть экосистемой, полной всякой хрени», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

Материалы по теме