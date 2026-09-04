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Китайская баскетболистка пропустит ЧМ из-за потерянного на почте паспорта

Китайская баскетболистка пропустит ЧМ из-за потерянного на почте паспорта
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Игрок сборной Китая и клуба WNBA «Даллас» Ли Юэжу пропустит чемпионат мира по баскетболу в Германии из-за того, что её паспорт потерялся на почте.

«Спасибо всем, кто думал обо мне и интересовался моим состоянием. На протяжении последних нескольких лет у меня сложились отличные отношения с Китайской баскетбольной ассоциацией и национальной сборной. Они всегда были для меня большой поддержкой на протяжении моей зарубежной карьеры.

В сборной я всегда чувствовала, что меня ценят и хотят видеть в команде, и для меня было огромной честью представлять Китай. Я с нетерпением ждала возможности снова присоединиться к национальной команде.

К сожалению, мой паспорт потерялся при отправке по почте и до сих пор не найден. Всё это время мы пытались найти решение, но в этот раз нам просто не повезло. На сегодняшний день паспорт всё ещё не найден.

Иногда разочарования — просто часть жизни. Мне грустно, что на этот раз я не смогу присоединиться к сборной, но я по-прежнему буду поддерживать китайский баскетбол так же, как он поддерживал меня. Спасибо всем за любовь и поддержку. Увидимся на мировой арене в следующий раз!» — написала спортсменка на своей странице в социальной сети.

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