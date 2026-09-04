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Четырёхкратный чемпион НБА: Эйжа Уилсон уничтожала бы многих парней в НБА

Четырёхкратный чемпион НБА: Эйжа Уилсон уничтожала бы многих парней в НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Джон Салли выразил уверенность в том, что звезда WNBA и лидер «Лас-Вегас Эйсес» соотечественница Эйжа Уилсон успешно выступила бы в матче с игроками НБА.

«Я думаю, посмотрев на Эйжу Уилсон… Представь, если бы ей пришлось играть в НБА или против мужчин. Она бы разносила многих этих парней. Уничтожала бы многих из них. Это не как в теннисе. Ну, знаешь, Серена говорила что-то вроде: «Если бы я играла против мужчин, они бы меня обыграли». Нет, тут ты играешь в баскетбол», — приводит слова Салли портал Basketball Network.

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