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Журналист Уитлок раскритиковал игроков женской сборной США за видео с танцами перед ЧМ

Журналист Уитлок раскритиковал игроков женской сборной США за видео с танцами перед ЧМ
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Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок раскритиковал игроков женской сборной США по баскетболу за видео с танцами, опубликованное перед чемпионатом мира в Германии, заявив, что они ведут себя как поп-звёзды, а не как серьёзные спортсменки.

На видео, разошедшемся в социальных сетях, Энджел Риз, Пейдж Бьюкерс и другие игроки сборной США танцуют под музыку для социальной сети TikTok.

«Видео, которое они выложили в интернете, — это клубная запись. На фоне звучит не национальный гимн, а Jay-Z читает рэп в треке Tom Ford. На этой записи маленькая девочка видит американский флаг на груди женщины. Вам продавали женский спорт как пример лидерства. Но то, что вы видите, — это не лидерство.