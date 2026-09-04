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«Это показывает, как сильно он хочет побеждать». Игрок «Лейкерс» — о сборах с Дончичем

«Это показывает, как сильно он хочет побеждать». Игрок «Лейкерс» — о сборах с Дончичем
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30-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевон Луни поделился впечатлениями от совместных сборов с одноклубниками из «Лос-Анджелес Лейкерс» в Словении, организованных лидером «озёрников» словенцем Лукой Дончичем.

«Я давно в НБА, и это был первый раз, когда я испытал нечто подобное: поехать в страну товарища по команде, когда он отвёз нас всех туда и мы провели столько времени вместе. Раньше я такого никогда не делал. Это действительно показывает, кто он такой и насколько сильно хочет побеждать. Лука хотел, чтобы мы поняли, откуда он родом, что его сформировало, почему является таким, каким есть. И, думаю, нам действительно удалось всё это узнать.