«Не видел, чтобы работали на таком уровне». Тренер «Далласа» Мэй впечатлён работой Ирвинга
Новый главный тренер «Даллас Маверикс» Дасти Мэй высоко оценил подготовку Кайри Ирвинга, который возвращается на площадку после годичного перерыва из-за травмы.
«Я не могу быть ещё более воодушевлён тем, что нахожусь в его команде. Я просто поражён. Мы все знаем, насколько талантлив Кайри с мячом в руках и без него. Его уровень подготовки, внимание к деталям и игровой интеллект… Я никогда не видел, чтобы кто‑то работал на таком уровне. Не могу дождаться, когда он поделится этим с остальной частью нашей команды», — приводит слова Мэя издание Basket News.
Ирвинг не играл с марта 2025 года, когда порвал крестообразную связку колена в матче с «Сакраменто Кингз». Он пропустил весь сезон-2025/2026. В сезоне-2024/2025 34-летний разыгрывающий