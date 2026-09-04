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«Не видел, чтобы работали на таком уровне». Тренер «Далласа» Мэй впечатлён работой Ирвинга

«Не видел, чтобы работали на таком уровне». Тренер «Далласа» Мэй впечатлён работой Ирвинга
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Новый главный тренер «Даллас Маверикс» Дасти Мэй высоко оценил подготовку Кайри Ирвинга, который возвращается на площадку после годичного перерыва из-за травмы.

«Я не могу быть ещё более воодушевлён тем, что нахожусь в его команде. Я просто поражён. Мы все знаем, насколько талантлив Кайри с мячом в руках и без него. Его уровень подготовки, внимание к деталям и игровой интеллект… Я никогда не видел, чтобы кто‑то работал на таком уровне. Не могу дождаться, когда он поделится этим с остальной частью нашей команды», — приводит слова Мэя издание Basket News.

Ирвинг не играл с марта 2025 года, когда порвал крестообразную связку колена в матче с «Сакраменто Кингз». Он пропустил весь сезон-2025/2026. В сезоне-2024/2025 34-летний разыгрывающий