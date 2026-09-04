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«Сейчас Джеймс напоминает мне Айверсона». Семикратный чемпион НБА — о спаде Хардена

«Сейчас Джеймс напоминает мне Айверсона». Семикратный чемпион НБА — о спаде Хардена
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Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Роберт Орри сравнил текущий спад в карьере 37-летнего разыгрывающего защитника «Кливленд Кавальерс» Джеймса Хардена с тем, как проявлял себя член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Аллен Айверсон на последнем этапе своей карьеры.

«Он напоминает мне Аллена Айверсона. Когда Айверсон был так хорош, но внезапно время берёт своё, и ты уже не можешь делать то, что делало тебя таким динамичным. Способен ли ты скорректировать свою игру так, чтобы оставаться динамичным?.. Но я люблю Джеймса и надеюсь, что он выиграет чемпионство», — приводит слова Орри портал Basketball Network.