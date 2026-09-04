«Возможность побеждать на большой сцене». Коллин Секстон объяснил переход в «Лейкерс»

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коллин Секстон заявил, что выбрал команду ради возможности побеждать на большой сцене, и отметил, что его отлично приняли в коллективе.

«Я бы сказал, что главное — возможность побеждать, выступать на большой сцене и оказаться в ситуации, когда я могу помочь команде добиваться побед. Мне кажется, я уже был в разных командах, где всё было гораздо сложнее. Конечно, все хотят побеждать, это всегда было так. Но выигрывать в НБА очень трудно. Это действительно сложная задача, и каждую ночь мы играем против лучших из лучших.

Поэтому для меня главное — возможность выступать на этой сцене, каждый день помогать команде побеждать и приносить пользу своей игрой. Мне кажется, я сразу вписался в коллектив. Всё было потрясающе. Все здесь открытые и очень тепло меня приняли. Было приятно разговаривать с тренерами и игроками. Здесь много новых лиц, поэтому мы каждый день учимся чему-то вместе», — сказал Секстон в интервью ESPN.