Дирк Новицки не исключил работу в руководстве «Далласа»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал, что может войти в руководство техасского клуба после того, как с подобным предложением к нему обратился президент и директор по баскетбольным операциям Масаи Уджири.

«Я знаю Масаи очень, очень давно. У нас уже состоялись некоторые разговоры о том, что будет происходить в будущем, и он, очевидно, хочет, чтобы я был частью «Далласа». Но я думаю, что всё это пока на самой ранней стадии.

Пока это все на ранней стадии. У меня работа аналитика. Сотрудничество с ФИБА. Много перелётов. Я «Мэверик» на всю жизнь. [Я бы] хотел быть рядом и, возможно, со временем принимать всё более активное участие, возможно, в какой