Экс-игрок НБА раскритиковал «Клипперс» за звонки Леонарду по поводу суммы его контракта

Бывший разыгрывающий НБА Патрик Беверли рассказал, как во время переговоров о продлении контракта с «Лос-Анджелес Клипперс» руководство команды советовалось с Каваем Леонардом, чтобы определить сумму его зарплаты.

«Когда пришло время обсуждать контракты и подписывать продления, я подумал: «Хорошо, мне сейчас предложат большое продление». Но они начали отказывать и торговаться. Сначала речь шла о $ 4-5 млн за один год. Мой агент потом сказал, что сумму подняли до $ 6-8 млн. Я подумал: «Конечно, я хочу остаться здесь, но зачем вам вообще нужно звонить Каваю, когда я дольше всех нахожусь в этой команде? Зачем обращаться к нему, чтобы добавить ещё пару