«Это вновь зажгло город». Кармело Энтони — о чемпионстве «Нью-Йорка»

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони поделился впечатлениями о победе «Нью-Йорк Никс» в финале НБА в сезоне-2025/2026.

«Лично для меня эта энергия стала потрясением. Мы короли возвращения, и, когда «Нью-Йорк» победил, это вновь зажгло в городе то, чего люди так долго ждали. Это Мекка, именно здесь, говоря обо всём — спорте, религии, жизни, — это, знаешь, культура, это Мекка.

Так что если я возвращаюсь в Мекку, то, что я сделал 15 лет назад, — это круто, но это больше не имеет значения. Речь больше не о нас. Мы сидим с болельщиками, кричим на судей, кричим на игроков, потому что мы конкурентны, но мы также здесь, чтобы поддерживать то, что перед нами, как люди, которые через это прошли, пытались это сделать и которые дей