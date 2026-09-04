Иванович рассказал, над чем нужно работать «Зениту», чтобы соответствовать уровню Евролиги

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович подвёл итоги заключительного матча на сборах в Сербии с «Партизаном» (71:83) и заявил, что команде нужно усердно работать, чтобы соответствовать уровню клубов Евролиги.

«Мысли позитивные. Да, это была последняя игра, но то, что мы сделали, хорошо. Увидели, как себя чувствуем, какую работу над ошибками ещё предстоит провести. Этот матч провели против команды из Евролиги, превосходный соперник. Большую разницу этим вечером сыграла разница в физике, которая видна у каждого игрока «Партизана», но мы сражались хорошо. У нас есть проблема в организации, ведь хозяева играли хорошо в защите и достаточно агрессивно. Это то, над чем нужно ещё работать», — приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.