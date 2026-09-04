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Экс-капитан УНИКСа Джамар Смит завершил карьеру в 39 лет

Экс-капитан УНИКСа Джамар Смит завершил карьеру в 39 лет
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Американский защитник Джамар Смит, выступавший за УНИКС с 2017 по 2021 год, объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет. Об этом стало известно из социальных сетей.

В составе УНИКСа Смит становился вице-чемпионом и бронзовым призёром чемпионатов России и Единой лиги ВТБ (2021 и 2019 годы соответственно), а также обладателем серебряных медалей Еврокубка (2021). Защитник был признан лучшим «шестым» игроком лиги (2018), MVP Еврокубка (2021) и трижды участвовал в Матче всех звёзд Единой лиги (2019, 2020, 2021).

За карьеру Смит выступал за «Мэн Ред Клоз» (США), «Гуайкверис» (Венесуэла), «Простеев» (Чехия), «Хапоэль Гильбоа» (Израиль), «Брозе» (Германия), «Лимож» (Франция), «Уникаху» (Испания), «Бахчешехир» (Турция) и «Реджану» (Италия).

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