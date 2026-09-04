Опубликовано расписание турнира Basket Cup на сезон-2026/2027

На официальном сайте турнира Winline Basket Cup появилась информация о расписании матчей на предстоящий сезон-2026/2027, участие в котором примут санкт-петербургский «Зенит», московский ЦСКА, пермская «Парма», боснийская «Игокеа», казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань», екатеринбургский «Уралмаш» и сербский ФМП.

Второй в истории розыгрыш турнира стартует 2 октября, а завершится – 26-28 марта «Финалом четырех». В матче-открытии «Парма» в Перми сыграет с ЦСКА.