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Опубликовано расписание турнира Basket Cup на сезон-2026/2027

Опубликовано расписание турнира Basket Cup на сезон-2026/2027
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На официальном сайте турнира Winline Basket Cup появилась информация о расписании матчей на предстоящий сезон-2026/2027, участие в котором примут санкт-петербургский «Зенит», московский ЦСКА, пермская «Парма», боснийская «Игокеа», казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань», екатеринбургский «Уралмаш» и сербский ФМП.

Второй в истории розыгрыш турнира стартует 2 октября, а завершится – 26-28 марта «Финалом четырех». В матче-открытии «Парма» в Перми сыграет с ЦСКА.

Фото: Пресс-служба Winline Basket Cup