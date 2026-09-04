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Бен Симмонс подписал контракт с «Сакраменто Кингз»

Бен Симмонс подписал контракт с «Сакраменто Кингз»
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Американский разыгрывающий Бен Симмонс подписал однолетний контракт с клубом «Сакраменто Кингз» на $ 3,5 млн, сообщает пресс-служба команды. 30-летний баскетболист вернулся в чемпионат после пропуска сезона-2025/2026.

За свою карьеру Симмонс трижды участвовал в Матче всех звёзд — с 2019 по 2021 год. Также он дважды включался в первую сборную лучших защищающихся игроков НБА и один раз — в третью сборную всех звёзд лиги в 2020 году.

Симмонс последний раз выходил на площадку в сезоне-2024/2025, выступая за «Бруклин» и «Клипперс». В 51 матче его средняя статистика составила пять очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты игрового времени.

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