Владимир Гомельский — о «Клипперс»: считаю такое наказание очень суровым

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу штрафа команды «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 30 млн, который вынесла Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) за нарушение правил обхода потолка зарплат в рамках дела Кавая Леонарда. Наказание стало крупнейшим в истории североамериканской лиги для команды.

«Считаю такое наказание очень суровым. Менеджменту «Клипперс» придётся изменить тактику комплектования команды. Возможно, что из-за этого наказания значительно снизятся суммы новых контрактов при подписании игроков. А это приведёт к тому, что состав «Клипперс» будет ослаблен отсутствием потенциальных звёзд», — написал Гомельский на своём официальном сайте.