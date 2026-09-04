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Владимир Гомельский — о «Клипперс»: считаю такое наказание очень суровым

Владимир Гомельский — о «Клипперс»: считаю такое наказание очень суровым
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу штрафа команды «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 30 млн, который вынесла Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) за нарушение правил обхода потолка зарплат в рамках дела Кавая Леонарда. Наказание стало крупнейшим в истории североамериканской лиги для команды.

«Считаю такое наказание очень суровым. Менеджменту «Клипперс» придётся изменить тактику комплектования команды. Возможно, что из-за этого наказания значительно снизятся суммы новых контрактов при подписании игроков. А это приведёт к тому, что состав «Клипперс» будет ослаблен отсутствием потенциальных звёзд», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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