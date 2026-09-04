«Дёмин готов». Эксперт из США высказался о россиянине

Известный американский эксперт Билли Рейнхардт оценил работу российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в межсезонье.
«У Егора Дёмина было идеальное межсезонье для развития молодого игрока в НБА. Он рано начал работу из-за травмы, завершившей сезон. Получил время для силовых тренировок и смог значительно окрепнуть по мере восстановления после подошвенного фасциита.
Вернулся в Юту/BYU*, чтобы потренироваться и перезагрузиться. Постепенно наращивал нагрузки перед Летней лигой. Тренировки с сотрудниками и партнёрами по команде из «Бруклин Нетс».
Летняя лига в Калифорнии и Лас-Вегасе — доминировал в обоих турнирах.
Много индивидуальных и групповых тренировок с тренером Заком Гонсалесом для совершенствования навыков.
Недавно участвовал в открытых тренировках со звёздами НБА в Лос-Анджелесе.
В сентябре вернётся в Бруклин для командных тренировок перед тренировочным лагерем.
Очень активная работа. Разнообразные условия для тренировок. Дёмин готов к большому сезону», — на