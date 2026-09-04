Эксперт обозначил главную задачу «Бруклина» на следующий сезон. Она связана с Дёминым

Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о предстоящем сезоне НБА для «Бруклин Нетс».

«Джулиус Рэндл и Майкл Портер смогут обеспечить команде достаточный объём набранных очков и бросков, чтобы в некоторые вечера «Нетс» выглядели серьёзным соперником. Однако главной задачей сезона станет оценка того, насколько быстро будут развиваться такие игроки, как Егор Дёмин и Майкел Браун. Все в «Нетс» надеются на сезон, которым команда сможет гордиться. Подготовка к нему начнётся ближе к концу сентября», — говорится в материале обозревателя.