Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана в голосовании за статус величайшего в истории НБА

В опросе спортивного портала HoopsHype среди 112 действующих и бывших игроков НБА четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс набрал 49 голосов, опередив Майкла Джордана, за которого проголосовали 46 респондентов.

Среди 57 действующих игроков лиги 34 назвали Джеймса величайшим (59,6%), тогда как за Джордана высказались 17 (29,8%). При этом среди 55 завершивших карьеру баскетболистов первенство отдали Джордану — 29 голосов (52,7%) против 15 у Джеймса (27,3%).

Напомним, в это межсезонье 41-летний Леброн подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.