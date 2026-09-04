Российские баскетболисты сыграют на турнире ФИБА под флагом Макао

Пермский клуб Bionord Wolf United примет участие в «челленджере» Мировой серии по баскетболу 3х3 в южнокорейском Хончхоне под названием «Котай» и с флагом Макао, сообщает телеграм-канал БК «Бетсити Парма».

В составе команды выступят россияне Илья Богданов, Игорь Бурик, Станислав Шаров и Александр Зуев.

На групповом этапе соперниками «Котая» станут монгольский «Сансар» и японская «Цукуба». Победитель группы выйдет в основную сетку в группу D, где уже находятся китайский «Дэцин» и хорватская «Цибона».

Участие российских игроков в турнире под эгидой ФИБА стало возможным после того, как федерация сняла ограничения в отношении российских и белорусских баскетболистов.