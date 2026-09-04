Президент «Пармы» высказался о выходе Bionord Wolf на «челленджер» по баскетболу 3х3

Президент баскетбольного клуба «Бетсити Парма» Сергей Богуславский прокомментировал выход пермской команды BIONORD PRO на «челленджер» мирового тура ФИБА 3х3, отметив, что это первое выступление российских баскетболистов на турнире такого уровня после введения санкций.

«Наконец-то это свершилось! Впервые после введения санкций против российского спорта наши баскетболисты смогут выступить на этапе мирового тура ФИБА 3х3. Пермский BIONORD PRO добился этого, одержав победу на квесте в Сингапуре. Как вы знаете, недавно Международная федерация баскетбола приняла решение, что российские спортсмены могут быть допущены к мировым турнирам, но в составе нероссийских команд.

Поэтому хотел бы поблагодарить партнёров из Макао, под флагом которых наши ребята выступали на азиатских турнирах. И сейчас BIONORD PRO примет участие в «челленджере» ФИБА 3х3 в Южной Корее под названием COTAI. Тем не менее это наша пермская команда, которая сделала огромный шаг в будущее», — приводит слова Богуславского пресс-служба «Бетсити Пармы».