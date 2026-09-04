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«Нас вынесли всухую». Донован Митчелл — о полуфинальной серии плей-офф с «Никс»

«Нас вынесли всухую». Донован Митчелл — о полуфинальной серии плей-офф с «Никс»
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Лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл признал, что команда заслужила жёсткую критику после разгромного поражения от «Нью-Йорк Никс» в финале Восточной конференции (0-4 в серии).

«Нас вынесли всухую. Мы заслужили критику, которая за этим последовала. Это оправданно. Мы довели предыдущие серии до двух седьмых матчей, хотя должны были завершить обе в шести. Мы не справились со своей задачей. Если бы мы обыграли «Детройт» дома и не уступили с разницей в 20 очков, у нас было бы четыре выходных дня перед следующей серией, но мы не справились.

Когда начинаешь анализировать ситуацию, на ум приходит следующее: «Забудьте о разгроме, давайте поговорим о том, что случилось раньше. Мы должны были решить все проблемы раньше». Это не неуважение к «Торонто» или «Детройту», но мы вполне могли решить все вопросы быстрее, не справились со своей задачей», — приводит слова Митчелла HoodiGarland в социальной сети Х.

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