«Парма» обыграла ЦСКА в контрольном матче, Джеремайя Мартин набрал 23 очка

Пермская «Бетсити Парма» одержала победу над действующим чемпионом Единой лиги московским ЦСКА во втором товарищеском матче предсезонной подготовки. Матч завершился со счётом 84:79 (26:20, 26:14, 10:22, 22:23).

«Парма» уверенно провела первую половину, выиграв две четверти с преимуществом 26:20 и 26:14, однако во второй половине ЦСКА сократил отставание (10:22, 22:23), но пермяки удержали победу.

Самым результативным игроком матча стал 30-летний американский защитник Джеремайя Мартин, набравший 23 очка. Также на его счету семь подборов и четыре передачи. Тайрелл Нельсон отметился 20 очками, пятью подборами и двумя блок-шотами.