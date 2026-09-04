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Генменеджер «Миннесоты» оценил трансферы команды в межсезонье

Генменеджер «Миннесоты» оценил трансферы команды в межсезонье
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Генеральный менеджер «Миннесоты Тимбервулвз» Мэтт Лойд оценил летние приобретения команды, отметив упорство и позитивный настрой Ламело Болла, а также высокий потенциал новичка Коди Уильямса.

«Ламело Болл провёл в нашем комплексе 90% своего времени с момента перехода в команду. Невероятно упорный работяга. Создаёт атмосферу своим позитивным настроем. Он не просто так был выбран 10-м на драфте. Мы начнём оценку во вторник. А в предсезонке посмотрим, какую роль он в итоге сможет себе отвоевать», — приводит слова Лойда портал KSTP.

Напомним, «Шарлотт Хорнетс» в рамках текущего межсезонья НБА обменял Болла в «Миннесоту» в рамках масштабной сделки с участием четырёх команд.

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