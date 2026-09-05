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Баркли: Каваю не следовало уходить из «Торонто». Ему принадлежала целая страна

Баркли: Каваю не следовало уходить из «Торонто». Ему принадлежала целая страна
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик американец Чарльз Баркли выразил уверенность, что чемпиону НБА соотечественнику Каваю Леонарду, выступающему на позиции лёгкого форварда, не следовало покидать «Торонто Рэпторс» и переходить в «Лос-Анджелес Клипперс» в 2019 году.

«Слушайте, Каваю вообще не следовало уходить из «Торонто». Ему принадлежала целая страна. У него был отличный руководитель в лице Масаи Уджири. Это была одна из величайших серий в истории НБА, когда один парень привёл организацию к вершине, и ему не следовало уходить из «Торонто» с самого начала», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.

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