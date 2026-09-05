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Егор Дёмин рассказал, как оказался ночью в опасном районе Бруклина в костюме Аанга

Егор Дёмин рассказал, как оказался ночью в опасном районе Бруклина в костюме Аанга
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин и его партнёр по команде Майкл Портер вспомнили, как на Хэллоуин россиянин перевоплотился в Аанга из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» и оказался в Браунсвилле — одном из самых небезопасных районов Нью-Йорка.

Майкл: У нас была вечеринка на Хэллоуин. Новички обязаны приходить на командные мероприятия. И Егор пришёл и выложился по полной. Всё, что делает Егор, он делает на 100%.

Егор: Скажи им, бро. Скажи им, кто был лучшим игроком среди новичков.

Майкл: Он был лучшим новичком из всех, с кем мне до сих пор доводилось работать (показывает фотографию). Он появился, как Аватар.