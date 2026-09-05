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Деррик Роуз: сегодняшние дети не знают Чемберлена. Так что и меня уже не будут помнить

Деррик Роуз: сегодняшние дети не знают Чемберлена. Так что и меня уже не будут помнить
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Бывший американский баскетболист, ставший самым молодым самым ценным игроком (MVP) в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Деррик Роуз поделился мнением насчёт собственного наследия в лиге, ответив, каким хочет остаться в истории.

«Хотел бы, чтобы все запомнили, что я играл усердно, был победителем. И, честно говоря, с учётом того, как сложилась моя история, через какое-то количество лет меня уже не будут помнить. Однако найдётся ребёнок, который действительно захочет разобраться, поищет информацию обо мне, чтобы узнать мою историю, потому что есть много игроков, которые не знают Уилта Чемберлена, а он побил кучу рекордов, получил все награды и заслужил признание.

Но сегодняшние дети не знают, кто он такой, или не знают Билла Расселла, а у него больше всех чемпионских титулов. Так кто я такой, чтобы говорить, что меня будут помнить? Скорее всего, не будут. Но если найдётся такой ребёнок, надеюсь, это будет не случайно», — приводит слова Роуза портал Fadeaway World.

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