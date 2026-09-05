Комиссионер WNBA Кэти Энгельберт уйдёт в отставку в конце 2026 года

Комиссионер WNBA Кэти Энгельберт приняла решение уйти в отставку в конце 2026 года. Об этом 4 сентября объявила пресс-служба лиги. Энгельберт занимала должность первого в истории комиссионера WNBA на протяжении семи лет.

«После более чем семи лет работы в WNBA и более чем 40 лет в бизнесе я приняла решение уйти с поста комиссионера WNBA. В 2019 году для меня было большой честью стать первым комиссионером лиги и возглавить чемпионат с огромным нераскрытым потенциалом, недостаточной известностью и серьёзной недооценённостью. С годами было невероятно наблюдать, как игроки WNBA раскрывают свой потенциал и становятся движущей силой огромного культурного подъёма женского спорта.

Я ухожу с пониманием того, что мы создали нечто большее, сильное и долговечное, чем могли себе представить. Я благодарна владельцам и сотрудникам WNBA и НБА, игрокам, инвесторам, болельщикам и всей мощной команде офиса лиги, которые поверили в то, какой может стать WNBA. Я ухожу с огромной благодарностью и большим оптимизмом в отношении будущего WNBA. Лучшее ещё впереди», — сказала Энгельберт.

За время её работы лига значительно увеличила показатели посещаемости матчей, телесмотрения, цифровой активности, числа подписчиков League Pass, продаж атрибутики, доходов от корпоративных партнёрств и стоимости клубов. При Энгельберт