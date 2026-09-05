15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
США — Чехия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деррик Роуз раскрыл, что сразу был уверен в победе «Нью-Йорка» в финале с «Сан-Антонио»

Деррик Роуз раскрыл, что сразу был уверен в победе «Нью-Йорка» в финале с «Сан-Антонио»
Комментарии

Бывший американский баскетболист, ставший самым молодым самым ценным игроком (MVP) в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Деррик Роуз рассказал, что, как только узнал о выходе «Нью-Йорк Никс» в финальную серию НБА с «Сан-Антонио Спёрс», сразу был уверен в победе первых.

«Я практически всё время ставил на них. Мой сын — фанат Джейлена, так что болел за него весь плей-офф. Да. Я позвонил Рику [Брансону] прямо перед выходом в финал и сказал ему, что теперь они сыграют против Вемби. А ра