Деррик Роуз раскрыл, что сразу был уверен в победе «Нью-Йорка» в финале с «Сан-Антонио»

Бывший американский баскетболист, ставший самым молодым самым ценным игроком (MVP) в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Деррик Роуз рассказал, что, как только узнал о выходе «Нью-Йорк Никс» в финальную серию НБА с «Сан-Антонио Спёрс», сразу был уверен в победе первых.

«Я практически всё время ставил на них. Мой сын — фанат Джейлена, так что болел за него весь плей-офф. Да. Я позвонил Рику [Брансону] прямо перед выходом в финал и сказал ему, что теперь они сыграют против Вемби. А ра