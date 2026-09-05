«Я принесу словарь». Экс-игрок НБА предложил свою кандидатуру на пост комиссионера WNBA

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом заявил о желании занять пост комиссионера Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) после того, как действующий комиссионер Кэти Энгельберт объявила об уходе в конце года.

«Сделаем WNBA снова женской. Комиссионер Фридом (в переводе с английского Freedom — свобода. — Прим. «Чемпионата») звучит неплохо.

Если сообщения об уходе комиссионера WNBA Кэти Энгельберт подтвердятся, это станет победой для женщин и признанием того, что правила лиги необходимо изменить. Однако её уход не решит системные проблемы, которые необходимо устранить для защиты женского спорта.

Если WNBA не способна определить, что такое женщина, то я, Энес Кантер Фридом, буду более чем рад занять пост комиссионера, вернуть лигу к величию и восстановить справедливость для всех женщин. Я принесу здравый смысл. Я принесу справедливость. И да, я принесу словарь», — сказал Кантер в видео, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Х.