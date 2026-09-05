Пистиолис объяснил поражение ЦСКА от «Пармы» большим игровым временем для молодёжи

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от пермской «Бетсити Пармы» во втором товарищеском матче предсезонной подготовки. Встреча завершилась со счётом 84:79 в пользу пермяков.

«Моим ветеранам не требовался отдых. Они просто отошли на второй план, чтобы дать молодым ребятам возможность получить игровое время и проявить себя. Очевидно, что результат первых матчей — не тот, на который мы рассчитывали. Но мы всё ещё можем сделать полезные выводы и многому научиться по итогам сегодняшней игры, чтобы исправить ошибки и двигаться дальше», — сказал Пистиолис в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

«Парма» уверенно провела первую половину, выиграв две четверти с преимуществом 26:20 и 26:14. Во второй половине ЦСКА сократил отставание (10:22, 22:23), но пермяки удержали победу.