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Пистиолис объяснил поражение ЦСКА от «Пармы» большим игровым временем для молодёжи

Пистиолис объяснил поражение ЦСКА от «Пармы» большим игровым временем для молодёжи
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от пермской «Бетсити Пармы» во втором товарищеском матче предсезонной подготовки. Встреча завершилась со счётом 84:79 в пользу пермяков.

«Моим ветеранам не требовался отдых. Они просто отошли на второй план, чтобы дать молодым ребятам возможность получить игровое время и проявить себя. Очевидно, что результат первых матчей — не тот, на который мы рассчитывали. Но мы всё ещё можем сделать полезные выводы и многому научиться по итогам сегодняшней игры, чтобы исправить ошибки и двигаться дальше», — сказал Пистиолис в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

«Парма» уверенно провела первую половину, выиграв две четверти с преимуществом 26:20 и 26:14. Во второй половине ЦСКА сократил отставание (10:22, 22:23), но пермяки удержали победу.

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