«Я выложился полностью, нет ни малейших сожалений». Деррик Роуз — о своей карьере в НБА

Бывший американский баскетболист, ставший самым молодым самым ценным игроком (MVP) в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Деррик Роуз высказался насчёт своей баскетбольной карьеры.

«Когда я оглядываюсь назад, то думаю, что выложился полностью. То есть у меня нет никаких сожалений. Я знаю, что каждый день, каждая тренировка, каждая операция, каждое восстановление — всё это я проходил с полной отдачей. Мне нравится моё нынешнее состояние, присутствие здесь и сейчас. Так что да, у меня нет ни малейших сожалений. Я пришёл в лигу, где все воспринимали свою работу всерьёз. Они были немного старше и менее зрелыми. Поэтому неважно, против кого ты играл: они выкладывались по максимуму, чтобы превзойти тебя. Я уважал их за это, проявлял уважение сам и получал его взамен», — приводит слова Роуза портал Fadeaway World.