«Верю словам Кавая Леонарда». Дрэймонд Грин — о нарушении потолка зарплат «Клипперс»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин поддержал звёздного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда в связи с расследованием НБА о предполагаемом нарушении потолка зарплат.

«Я уверен, что Daktronics — реальная компания. Если тебе предлагают контракт с Daktronics, ты же не звонишь своему представителю со словами: «Так, как мне это оформить?» Ты скорее говоришь: «У меня контракт с Daktronics». И я знаю, что это очень уважаемая компания.

Смотрите, практически на любой арене они, скорее всего, устанавливают табло. Поэтому я верю словам Кавая и рад, что основную часть штрафа получила команда, а не Кавай», — сказал Грин в своём подкасте на YouTube.