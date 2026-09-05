15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Южная Корея. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол назвал уход из «Клипперс» одним из самых неуважительных моментов в карьере

Крис Пол назвал уход из «Клипперс» одним из самых неуважительных моментов в карьере
Комментарии

Разыгрывающий Крис Пол, завершивший карьеру в НБА, раскритиковал «Лос-Анджелес Клипперс» за то, как клуб обошёлся с ним при расторжении контракта. 40-летний баскетболист назвал этот эпизод одним из самых неуважительных в своей карьере.

«Что интересно во всей этой ситуации — наверное, это одно из самых неуважительных проявлений, с которыми я когда-либо сталкивался. За свою карьеру я пережил много безумных вещей. У меня уже взрослые дети, есть жена, которая очень хорошо следит за всем происходящим, и они знают, что каждый день происходит в этой команде и организации. Очевидно, я был расстроен, но моя семья, мои близкие, вообще все вокруг меня…

Думаю, всё это особенно задело из-за того, сколько сил и средств мы вкладывали в команду на протяжении столь долгого времени, и из-за того, как в итоге всё было сделано. Это показывает, что независимо от того, что ты делаешь и чего уже добился, никому нет до этого дела», — сказал Крис в подкасте Build or Break.

Пол выступал за «Клипперс» с 2011 по 2017 год, став кл