Крис Пол назвал уход из «Клипперс» одним из самых неуважительных моментов в карьере

Разыгрывающий Крис Пол, завершивший карьеру в НБА, раскритиковал «Лос-Анджелес Клипперс» за то, как клуб обошёлся с ним при расторжении контракта. 40-летний баскетболист назвал этот эпизод одним из самых неуважительных в своей карьере.

«Что интересно во всей этой ситуации — наверное, это одно из самых неуважительных проявлений, с которыми я когда-либо сталкивался. За свою карьеру я пережил много безумных вещей. У меня уже взрослые дети, есть жена, которая очень хорошо следит за всем происходящим, и они знают, что каждый день происходит в этой команде и организации. Очевидно, я был расстроен, но моя семья, мои близкие, вообще все вокруг меня…

Думаю, всё это особенно задело из-за того, сколько сил и средств мы вкладывали в команду на протяжении столь долгого времени, и из-за того, как в итоге всё было сделано. Это показывает, что независимо от того, что ты делаешь и чего уже добился, никому нет до этого дела», — сказал Крис в подкасте Build or Break.

Пол выступал за «Клипперс» с 2011 по 2017 год, став кл